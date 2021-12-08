«Думали, заложена бомба». Очевидец в подробностях рассказал о первых минутах после начала стрельбы в МФЦ

Посетители московского МФЦ, в котором 7 декабря Сергей Глазов открыл огонь, не сразу поняли, что случилось что-то серьезное. После включения пожарной сигнализации они решили, что это учебная тревога. Люди не торопились покидать свои места, паники сначала тоже не было. Об этом «360» рассказал актер Илья Артамонов, который помогал задержать стрелка.

Артамонов рассказал, что пришел в МФЦ, чтобы оформить новый паспорт — старый он потерял. После обеда внутри скопилось много народа — именно в тот момент сработала пожарная сигнализация. Сотрудники сказали всем посетителям выходить на улицу — по словам Артамонова, он заметил в коридоре небольшое задымление.

«Я сначала не понимал, что происходит, подумал, может учебная тревога, поэтому не сразу начал собирать документы. Люди, я тоже видел, мялись, стояли на месте. Не знали, что делать», — отметил он.

В этот момент сотрудник, который принимал заявление актера, встал и быстро пошел к выходу.

«Прозвучал выстрел — в коридоре, как мне показалось. И прям истошный крик женщины — она прям орала. Я подумал, что, может быть, взорвался газовый баллон — хлопок не такой громкий был, как от огнестрела. Я на полигонах стрелял и знаю, как звучит огнестрельное оружие. Но, видимо, самодельный не так громко стрелял», — отметило актер.

Артамонов уточнил, что сразу после этого поспешил в коридор — там увидел небольшое задымление и почувствовал запах пороха, как будто кто-то петарды взрывал.

«Увидел двух уборщиц, которые убегали и кричали: „Бомба, бомба!“. Я прошел немного вперед — шел осторожно, думал, вдруг где заложена [бомба] и взорвется. Остальные тоже медленно продвигались. Я решил, что надо скорее уходить — мало ли где заложена бомба и взорвется с минуты на минуту. Кто-то заперся за дверью, кто-то стучал. То есть одни к другим ломились, и крики были постоянно слышны», — уточнил собеседник.

Он рассказал, что выбежал в фойе и увидел, как женщина прижимала к себе окровавленную руку и истерично кричала, прося вызвать скорую. Слева от входа в МФЦ стоял сотрудник, который принимал у актера заявление, — он пытался остановить мужчину в оранжевой одежде с капюшоном.

«Мужчина пытался сесть на велосипед свой. Он его пытался задержать, вступил с ним в борьбу — а мужчина пытался вытащить свой пистолет из-за пояса. У меня была секунда душевных метаний, когда я думал — бежать или наброситься на этого мужчину. И решил, что надо наброситься, потому что вдруг он сейчас вытащит пистолет и произойдет то, что не должно произойти, — застрелит всех нас, и убежать не успею», — отметил Артамонов.

Он подчеркнул, что вместе с ним на злоумышленника бросились еще несколько человек. Он отметил, что они все были в гражданском. Они смогли его свалить, несколько раз ударили и обездвижили. Он оказывал сопротивление, пытался вырваться, пока не приехали полиция и скорая.

У некоторых людей началась истерика, они начали кричать на задержанного. Сотруднику МФЦ пришлось настаивать на том, чтобы злоумышленника не трогали, не били, а передали полиции. Когда один из мужчин спросил, зачем нападавший это сделал, он начал оскорблять собравшихся.

«Он стал кричать: „Вы уроды, вы нелюди, вы маски заставляете надевать“», — подчеркнул он.

Актер уточнил, что у мужчины из карманов вытащили не только пистолет, но и нож. Кроме того, у него были дополнительные патроны и «какая-то коричневая штука вроде петард».

Мужчина вчера днем зашел в МФЦ на юго-востоке Москвы и начал стрельбу. Он убил двух человек, еще несколько ранены. По подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний россиянин.