    03 июня 2020, 20:58

    ДТП в пензенской области: погиб ребенок

    Дарья Морозова

    Пьяный водитель сбил ребенка в Сердобском районе Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    По данным правоохранителей, водитель пытался объехать пешеходов и в итоге его выбросило на обочину встречной полосы. Там он сбил малыша, который шел вместе с мамой.

    Водитель не понял, что произошло, и уехал домой. Ребенок скончался в больнице. Мужчину приговорили к 6,5 года лишения свободы, трем годам лишения прав. Также он обязан выплатить матери погибшего два миллиона рублей.