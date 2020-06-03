ДТП в пензенской области: погиб ребенок

По данным правоохранителей, водитель пытался объехать пешеходов и в итоге его выбросило на обочину встречной полосы. Там он сбил малыша, который шел вместе с мамой.

Водитель не понял, что произошло, и уехал домой. Ребенок скончался в больнице. Мужчину приговорили к 6,5 года лишения свободы, трем годам лишения прав. Также он обязан выплатить матери погибшего два миллиона рублей.