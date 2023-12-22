Криминал 22 декабря 2023, 19:39 ДТП с ЗРК «Панцирь-С» обошлось военному в 14 миллионов Суд Петербурга взыскал с военного почти 14 млн за разбитый «Панцирь-С» РИА «Новости»

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Военнослужащему, из-за которого ЗРК «Панцирь-С» получил повреждения при проезде под мостом, придется выплатить штраф в размере 14 миллионов рублей. Вердикт вынес Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В инстанции уточнили, что сумма взыскания от военного суда составила 50 тысяч рублей штрафа. Кроме того, удовлетворили и гражданский иск от Минобороны. Ведомство потребовало возместить имущественный ущерб.

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«Военный суд <…> удовлетворил [иск] полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек», — подчеркнули в пресс-службе.

В июле зенитная ракетно-артиллерийская батарея врезалась в пролет железнодорожного моста, когда ехала по Пулковскому шоссе. ДТП произошло, потому что командир не перевел автономный оптический пост (АОП) из боевого положения в походное.

При вынесении приговора военному в суде приняли во внимание смягчающие обстоятельства - участие подсудимого в СВО и его службу в составе контингента ООН в Африке. Кроме того, на иждивении у мужчины находятся маленький ребенок и мать-инвалид.

Военный свою вину признал и раскаялся.