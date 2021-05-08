Друзья приняли труп в арендованной квартире в Петербурге за элемент квеста

Компания друзей арендовала квартиру в Санкт-Петербурге для вечеринки, но обнаружила там мертвого мужчину. Ребята подумали, что им предложили поучаствовать в квесте, и не стали вызывать полицию, написал Telegram-канала Baza.

История с трагическим концом началась зимой 2019 года. Тогда 16-летняя Саша переехала в Санкт-Петербург и познакомилась в интернете с Романом (имена изменены). Мужчина был женат и воспитывал троих детей. Девушку это не смутило, поэтому она скрыла свой возраст и начала встречаться с избранником.

Однако в январе 2021 года Саша предложила расстаться. Ее возлюбленный изменился, следил за девушкой, требовал постоянных отчетов. Накопились проблемы, и пара развалилась. Спустя несколько дней Роман пожаловался, как ему тяжело и поведал о планах покончить жизнь самоубийством. Чуть позже Саша получила еще одно сообщение. В нем Роман написал про аренду квартиры на Невском проспекте для празднования ее дня рождения. Бывший возлюбленный предупреждал Сашу, что организует с друзьями вечеринку в качестве подарка.

На следующий день друзья приехали на квартиру и увидели на кухне погибшего Романа. Сначала ребята подумали, что тело — часть квеста или что-то в этом духе, поэтому не позвонили в полицию. Саша присоединилась к компании с небольшим опозданием, увидела бывшего любовника и поняла, что случилось.

Полицию вызвали владельцы квартиры.