Друзья отказались верить в смерть Энди Картрайта от наркотиков. Его альбом выпустят посмертно

Тело рэпера Энди Картрайта, известного по баттлам на Versus, нашли расчлененным в собственной квартире. Главной подозреваемой сейчас является его жена. Та заявила правоохранителям, что муж умер от передозировки наркотиков. Однако друг рэпера Александр Зиганшин рассказал «360», что погибший не употреблял.

«Все, что я хочу сказать — наркотиков никаких нет 100%. Это какая-то сказка. Единственная проблема у него была с алкоголем. И последнее, что он делал, занимался своим альбомом, который должен был выйти», — рассказал друг погибшего. Он также заверил, что будет работать над тем, чтобы песни Картрайта вышли в свет.

Изначально рэпер собирался выпустить альбом в начале 2020 года. И последние недели, по словам его друга, он занимался только музыкой и заканчивал пластинку.

Со слов Зиганшина, рэпер имел проблемы с алкоголем и иногда уходил в запои. Но даже в таком состоянии он не был агрессивен.

«Добрый, начитанный, умный человек. Мухи не обидит. Единственное — у него была проблема с алкоголем. Он мог надолго уйти в запой и не выходить на связь с Мариной. И от этого, наверное, у них были скандалы», — рассказал Зиганшин. Однако, по его словам, жена в такие моменты предполагала, где находится Картрайт. Подобное происходило раз в два месяца.

Все время, пока друзья общались, Картрайт с женой снимали квартиру на Невском проспекте. Сам рэпер был из Украины и последние полгода находился в России нелегально. Его жену друг описал как адекватную женщину, которую не видел даже пьяной.

«Я в таком шоке нахожусь. У меня разрывается телефон и соцсети. Я не понимаю, как это могло произойти? Что он мог сделать? Я его даже ни в каких конфликтах не встречал», — отметил парень. Он рассказал, что уже связывался с организатором баттлов Ресторатором, который готов помочь при необходимости.

Жена сообщила адвокату о том, что якобы сама расчленила своего супруга. Позже защитник связался с правоохранительными органами. Также в Сети появились фотографии из квартиры, где жила пара. Картрайт с женой воспитывали ребенка.