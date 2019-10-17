«Написала „прости“». Друзья рассказали о последнем дне школьницы из Новосибирска

Перед смертью старшеклассница из Новосибирска вела себя довольно странно. Ученица пропустила первый урок и плакала в школьном коридоре, а другу отправила сообщение со словом «прости». О последнем дне подростка «360» рассказали ее друзья.

По словам Артема (имя изменено), за день до того, как его лучшую подругу нашли мертвой, все было хорошо. Молодой человек почувствовал что-то неладное ближе к вечеру, когда школьница написала пост в соцсети, а затем удалила запись. Тогда Артем стал писать личные сообщения, но ответа не было.

Новосибирскую старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете Подробнее

«Она ничего не отвечала, просто читала сообщения и все. Я сильно за нее переживал и все писал ей. Она ответила, что последние несколько лет ей сложно, и вышла из Сети. <...> Я писал, но она не заходила. Последний раз была онлайн в 06:07, но заходила в 05:52 и написала «прости» и после не выходила в Сеть», — поделился он.

Около девяти утра юноше написала одна из одноклассниц, которая дружила с девушкой, и сказала, что «ее больше нет».

Что происходило в день трагедии, рассказала знакомая погибшей ученицы. Она виделась со старшеклассницей в школе перед случившимся.

«У нас первым уроком ОБЖ была, я опаздывала. Она сидела на первом этаже и плакала. Я не придала этому особого значения, может, двойку получила или выгнали из кабинета. А потом это произошло», — вспомнила она.

По словам девочки, в учебное заведение приехали врачи и полиция. Всех учеников отпустили домой сразу после второго урока. Она также отметила, что старшеклассница не была очень открытым человеком, но общалась с несколькими друзьями. В школу всегда приходила в нормальной одежде и была обычной девочкой.

«Любила рисовать. <…> Любила показывать рисунки, людей красиво рисовала», — поделилась она.

Ученицу 10 класса нашли мертвой 17 октября в туалете в одной из новосибирских школ. По предварительной информации, девочка покончила жизнь самоубийством. После случившегося сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новости» в администрации Новосибирска, мэр города Анатолий Локоть поручил разобраться в произошедшем. Управление образования уже отправило в школу специальную комиссию.