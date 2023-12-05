Криминал 05 декабря 2023, 20:20 Друзья до смерти изнасиловали пьяного сварщика в Вологде Mash: сварщик умер от изнасилования веткой после пьяных посиделок в Вологде РИА «Новости»

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В Вологде сварщик скончался после изнасилования веткой во время пьяных посиделок с друзьями. Мужчины поссорились и избили товарища, а потом надругались над ним прямо на улице, сообщил Telegram-канал Mash.

Местный житель вместе с друзьями отдыхал в центре города. В какой-то момент между мужчинами начался конфликт, который перерос в драку.

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Сварщика сначала избили ногами по голове, а потом решили изнасиловать сломанной веткой. От полученных травм и потери крови 29-летний мужчина скончался на месте.

Следственный комитет Вологды возбудил уголовное дело по двум статьям. Собутыльникам грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть, и насильственные действия сексуального характера.

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