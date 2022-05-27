Житель Кубани отправится в тюрьму за убийство своего друга во время охоты

Двое мужчин незаконно отправились охотиться на кабана. В результате один из них случайно пристрелил своего напарника. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.

Ситуация произошла в ноябре 2021. Мужчины организовали охоту на кабана на особо охраняемой природной территории местного заказника. Браконьеры смогли пристрелить самку животного, чем нанесли ущерб в размере 210 тысяч рублей. В какой-то момент один из мужчин случайно ранил другого в грудь. Пострадавший скончался в больнице.

«Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Судом фигурант признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и десять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — рассказали в ведомстве.