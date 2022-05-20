Друга Некоглая отправили под домашний арест из-за вымогательства денег у подростка

Мещанский суд Москвы решил отправить под домашний арест бойца ММА и друга блогера Некоглая Асхаба Магомедова. Его заподозрили в вымогательстве денег у подростка. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в суде РИА «Новости».

По версии Следственного комитета, Магомедов и его друг в октябре 2021 года требовали у школьника 600 тысяч рублей, в противном случае они обещали раскрыть некий компромат против него. Подросток, по данным прокуратуры, передал вымогателям 200 тысяч рублей. Спортсмену грозит до семи лет колонии по статье УК РФ о вымогательстве в крупном размере по предварительному сговору.

Магомедова задержали 18 мая. Его имя в последнее время часто попадает в СМИ. В начале мая он вместе с Некоглаем попал в серьезное ДТП в центре Москвы. В их машину врезался другой автомобилист. В результате аварии водитель погиб, блогер и боец ММА не пострадали. Также СМИ писали о конфликта спортсмена из-за парковки.