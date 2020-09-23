Друг усомнился, что причиной самоубийства жителя Новой Москвы стала потеря дома
«Он всю жизнь своеобразным был. Очень умным, но своеобразным. Там причина совершенно точно не материальная, в смысле, что это не его единственное жилье», — заявил одноклассник изданию «Подъем».
При этом мужчина подтвердил, что его школьный знакомый очень любил свой дом. Не раз его перестраивал, при этом был требователен к рабочим. Причем участок был небольшой, всего семь соток, в обычном СНТ.
Дом был не единственным жильем погибшего, утверждает собеседник издания. По его словам, у одноклассника остались еще две квартиры в Москве.
Ранее стало известно, что в Новой Москве мужчина убил свою мать, а потом свел счеты с жизнью. Причиной стало строительство трассы, которая должна проходить через его участок. Речь идет о строительстве М3 «Украина». Погибший жил в СНТ «Родник 1».
В предсмертный записке мужчина рассказал, что пытался решить вопрос с помощью различных инстанций и суда. Однако ничего не добился. Он отметил, что не сможет пережить потерю дома, поэтому принял решение о самоубийстве. Мать он убил, так как она сама не смогла бы обслуживать дом. Об этом говорится в оставленном послании. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.