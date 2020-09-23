Друг усомнился, что причиной самоубийства жителя Новой Москвы стала потеря дома

Полиция выясняет причины самоубийства жителя Новой Москвы. Одной из версий СМИ называли депрессию из-за строительства дороги, проходящей через СНТ мужчины. Однако его одноклассник считает, что лишение дома не могло стать единственным поводом для трагедии.

«Он всю жизнь своеобразным был. Очень умным, но своеобразным. Там причина совершенно точно не материальная, в смысле, что это не его единственное жилье», — заявил одноклассник изданию «Подъем».

При этом мужчина подтвердил, что его школьный знакомый очень любил свой дом. Не раз его перестраивал, при этом был требователен к рабочим. Причем участок был небольшой, всего семь соток, в обычном СНТ.

Дом был не единственным жильем погибшего, утверждает собеседник издания. По его словам, у одноклассника остались еще две квартиры в Москве.

Ранее стало известно, что в Новой Москве мужчина убил свою мать, а потом свел счеты с жизнью. Причиной стало строительство трассы, которая должна проходить через его участок. Речь идет о строительстве М3 «Украина». Погибший жил в СНТ «Родник 1».

В предсмертный записке мужчина рассказал, что пытался решить вопрос с помощью различных инстанций и суда. Однако ничего не добился. Он отметил, что не сможет пережить потерю дома, поэтому принял решение о самоубийстве. Мать он убил, так как она сама не смогла бы обслуживать дом. Об этом говорится в оставленном послании. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.