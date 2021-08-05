Друг совершившего суицид внебрачного сына Утесова рассказал, что у мужчины диагностировали тяжелую болезнь

Перед самоубийством у сына певца Леонида Утесова, Игоря Пашинина, нашли серьезную болезнь. Информацию об этом сообщил музыкант Макс Орех, написал РЕН ТВ.

«Месяц назад он узнал о своем диагнозе. Оказалось, что это все-таки правда. Он был здоров, резко стало плохо. Пошли сеансы химиотерапии. Он жаловался знакомым, что здоровье ухудшилось. Я так понял, что за этот месяц с ним что-то происходило», — процитировала «Газета.ru» слова Ореха.

Ранее стало известно, что Игорь Пашинин скончался в центре Москвы. Мужчина покончил жизнь самоубийством. Прибывшие на место происшествия медики не смогли ему ничем помочь.