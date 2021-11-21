Друг родственника Хабиба Нурмагомедова отправится в СИЗО на полтора месяца

Камала Идрисова, друга кузена экс-чемпиона UFС Хабиба Нурмагомедова, отправят в СИЗО — там он проведет полтора месяца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

Как считает следствие, 11 ноября Toyota Camry с тонированными стеклами и без номерного знака попыталась проехать в неположенном для этого месте на территории аэропорта Махачкалы. Водителем авто предположительно был Идрисов. Рядом с ним сидел его друг, боец ММА Усман Нурмагомедов.

Молодые люди сбили ограждение КПП и наехали на полицейского. После этого они направились в самолет на запланированный рейс. По прилете в Москву их задержали в аэропорту Шереметьево. После этого задержанных доставили в Махачкалу для разбирательств.

Усман Нурмагомедов приходится экс-чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову двоюродным братом.

Идрисова обвинили в применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

«Суд, <…> ввиду того, что инкриминируемое Идрисову К. преступление относится к категории тяжких и с учетом иных обстоятельств, пришел к выводу о наличии оснований применения в отношении обвиняемого более строгой меры пресечения и вынес постановление о заключении Идрисова К.Х. <…> до 11 января 2022 года, взяв его под стражу в зале судебного заседания», — отметили в пресс-службе СУСК по Дагестану ранее.

Агентство сообщило, что Усман Нурмагомедов проходит по этому делу как свидетель. По словам источника, меру пресечения к нему применят не будут.