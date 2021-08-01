Друг по переписке похитил в Вологде девочку. Он представлялся школьницей

Двенадцатилетняя жительница Вологды в Instagram переписывалась со школьницей из Подмосковья, которая как-то предложила встретиться. На самом деле это был мужчина. Он приехал на встречу и убедил 12-летнюю девочку, что его об этом попросила ее «подруга».

Как сообщил Следком по Вологодской области, это произошло 30 июля.

«Согласно доводам мужчины, он приехал в Вологду именно для того, чтобы организовать встречу девочек в Москве. В результате введенный в заблуждение ребенок, не поставив в известность своих родителей, был перевезен в Московскую область», — сообщило ведомство.

Оперативники нашли ребенка в Московской области. Ее жизни и здоровью уже ничего не угрожает. Подозреваемый был задержан. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным и иным преступлениям.

Екатеринбуржец похитил подавшую на развод жену и сутки избивал ее. Женщина была беременна. Она потеряла ребенка.