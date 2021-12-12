Друг обвиняемых в убийстве пенсионера хабаровских школьниц рассказал об их характере

Приятель школьниц, арестованных по делу об избиении до смерти мужчины в Хабаровском крае, рассказал, что его подруги часто выпивали, но были добрыми. По словам молодого человека, он не мог подумать, что подруги способны на преступление.

«Мне кажется, они натюкались и что-то приняли. Выпивали часто. Меня звали, но я не соглашался. Мы были друзьями. Они были добрые, позитивные», — поделился юноша в беседе с «Газетой.ru».

Он уточнил, что одной девушке около 15-16 лет, второй — 14 лет. По его словам, одна из подруг раньше жаловалась, что отчим пытался изнасиловать ее. Помимо этого, она ругалась с матерью.

«Я даже не думал, что они так сделают. Сейчас они в полиции Ванинского района. В поселке [Октябрьский] везде обсуждают этот случай», — добавил молодой человек.

Погибшему мужчине было 60 лет. По факту его гибели было возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. По версии следствия, две девушки 14 и 16 лет в ночь на 10 декабря, находясь в квартире, где проживал погибший, напали на него и нанесли тяжелые травмы. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили экспертизы. Проведенные действия позволили предъявить обвинение подросткам, добавили в региональном СУ СК РФ.

По ходатайству следователя суд заключил девушек под стражу.