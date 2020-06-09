Друг диджея Казначеева прокомментировал его арест

По словам Полянского, обвиняемый «слабо разбирался в информационных технологиях» и «довольно неаккуратен».

«Он несколько раз терял паспорта за границей, в интернете не заботился о цифровой гигиене. Скорее всего, именно так его личные данные попали в распоряжение злоумышленников», — пояснил молодой человек.