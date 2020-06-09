Друг диджея Казначеева прокомментировал его арест
Артем Полянский, друг российского диджея Дениса Казначеева, которого арестовали в Германии якобы за отмывание денег, прокомментировал обвинение. Об этом сообщил «Ридус».
По словам Полянского, обвиняемый «слабо разбирался в информационных технологиях» и «довольно неаккуратен».
«Он несколько раз терял паспорта за границей, в интернете не заботился о цифровой гигиене. Скорее всего, именно так его личные данные попали в распоряжение злоумышленников», — пояснил молодой человек.