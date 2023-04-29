Криминал 29 апреля 2023, 14:16 Дрейфующий труп заметили в Москве-реке Источник «360»: дрейфующий труп мужчины заметили в Москве-реке РИА «Новости»

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Труп заметили в Москве-реке у Москворецкой набережной, сообщил «360» источник в экстренных службах. На место вызвали полицейских.

Источник уточнил, что труп, которые проплывал недалеко от третьего дома по улице Варварке заметили очевидцы. По их словам, тело женщины проплывало в сторону высотки на Котельнической набережной от Москворецкого моста.

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Позже источник уточнил, что к телу подплыли на катере — оказалось, то погибший был мужчиной. По словам собеседника «360», труп покрыт илом.