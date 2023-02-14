Криминал 14 февраля 2023, 18:23 Драку с поножовщиной из-за парковочного места сняли на видео в Петербурге Два мужчины пострадали в драке с поножовщиной на проспекте Художников в Петербурге

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В Санкт-Петербурге конфликт из-за места для парковки закончился поножовщиной. Ранения получили двое мужчин, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ведомства, драка произошла 12 февраля возле дома 24, корпус 3, по проспекту Художников. Правоохранители получили сообщение о происшествии от сотрудников скорой помощи, которые обнаружили на месте мужчину с ножевым ранением.

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Полицейские установили, что в тот день, около 23:25, два приятеля из стран ближнего зарубежья вступили в конфликт с тремя неизвестными. Стороны не поделили место для парковки.

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Во время разборки обоим мигрантам нанесли ранения ножом, после злоумышленники скрылись с места ЧП на иномарке Mercedes.

В пресс-службе уточнили, что оба пострадавших сейчас находятся в больнице: один в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 13 февраля, один из участников драки сам явился с повинной в полицию. Мужчине 38 лет. Его задержали на основании статьи 91 УПК РФ.