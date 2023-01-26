Эксклюзив 26 января 2023, 15:22 Дракой девочек в школьном туалете Нижнего Тагила заинтересовались Следком и прокуратура СКР начал проверку видео, где школьница из Нижнего Тагила в туалете пнула девочку по лицу

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Девочки из Нижнего Тагила устроили драку в школьном туалете. Одна ученица пнула другую по лицу, удар попал на видео и в интернет. Следственное управление СКР по Свердловской области начало проверку.

«По итогам проверочных мероприятий следователем СК будет принято процессуальное решение», — рассказала пресс-служба.

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Делом занялся отдел по Ленинскому району города. Правоохранители назначили экспертизу, чтобы оценить тяжесть вреда здоровью, и проверят действия школьной администрации — обеспечила ли она безопасность.

Подробности драки раскрыла прокуратура Свердловской области. Она произошла в школе № 33. Подростки собрались в туалете, началась перепалка. Одна девочка слезла с подоконника, пнула другую ногой по лицу и вернулась на свое место. Происходящее снимали на мобильный, а потом выложили видео в интернет. Надзорное ведомство оценит работу органов системы профилактики и возьмет проведение доследственной проверки под свой контроль.

Хотя соседи отозвались о семье напавшей девочки хорошо, официальный представитель главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал сайту kp.ru, что это не первый ее привод, семиклассница стояла на учете. По его словам, сначала она поссорилась с девочкой из восьмого класса в соцсетях из-за неудачной формулировки в сообщениях, потом решила выяснить отношения в школьном туалете на перемене после пятого урока. Нападавшую могут отправить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.