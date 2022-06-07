Драка в поезде чуть не привела к убийству в Забайкалье

Драка в поезде в Забайкальском крае чуть не привела к поножовщине. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в поезде, который находился в тупике на разъезде Сакукан Каларского района. Ранее судимый 52-летний житель Бурятии и его 26-летним знакомый выпивали. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора, из-за чего старший товарищ схватил нож и ударил своего оппонента по меньшей мере 20 раз. Пострадавшего удалось спасти.

Сотрудники органов возбудили уголовное дело. Злоумышленника приговорили к семи годам и 10 месяцам лишения свободы.