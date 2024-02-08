Эксклюзив 08 февраля 2024, 12:26 Драка со стрельбой и похищением в Новосибирске попала на видео Группа людей похитила мужчину в Новосибирске после драки со стрельбой

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Группа мужчин в Новосибирске устроила на улице драку со стрельбой, а затем похитила одного из потерпевших. Разборка попала на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

Происходящее снималось издалека, поэтому всех подробностей не видно. Однако ясно, что произошла потасовка, и отчетливо слышны звуки стрельбы. После драки одного из мужчин погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Новосибирской области.

По данным следствия, все случилось утром 7 февраля на улице Вокзальная магистраль. Произошло нападение на двух мужчин, одного из которых потом увезли. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве него (пункты «а», «в», «г» части 2 статьи 126). Санкция — до 12 лет лишения свободы.

Проходят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователи и полицейские принимают меры к установлению подозреваемых и местонахождения похищенного мужчины.