Драка произошла из-за дорожного конфликта в Ленобласти

Двое неизвестных людей избили 28-летнего мужчину в деревне Новое Девяткино Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Драка произошла в воскресенье, 14 августа. Между пострадавшим и двумя молодыми людьми возник дорожный конфликт. В результате двое злоумышленников избили мужчину металлическим предметом. После случившегося он обратился с заявлением в полицию. Следователи Всеволожского района возбудили уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью».