Эксклюзив 27 июня 2023, 17:57 Драка пьяных девушек-подростков на парковке ТЦ в Екатеринбурге попала на видео Школьницы избили на парковке ТЦ в Екатеринбурге девушку и сняли на видео

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В Екатеринбурге на парковке торгового центра произошла драка. Пьяные девушки-подростки напали на оппонентку, которая достала перцовый баллончик. «360» показал видео потасовки.

Конфликт начался в здании ТЦ VEER Mall из-за взаимных оскорблений, а потом старшеклассницы вышли выяснять отношения на парковку. Сначала они собирали упавшие на пол вещи, потом выясняли, кто больше выпил и что сказал, затем — когда родился. Участницам потасовки, по их же словам, от 16 до 18 лет. Когда аргументы закончились, одна из девушек достала перцовый баллончик и брызнула в лицо другой.

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Пока пострадавшая вытирала слезы, ее подруги набросились на обидчицу. Девушку повалили на пол, начали бить ногами и кулаками по бедрам и лицу. Еще одна подруга снимала происходящее на видео и смеялась.

Видео выложили в интернет в июне, хотя драка произошла в апреле, сообщил сайт Ura.ru. Полиция не получала заявлений о потасовке, сообщили в Управлении МВД России по Екатеринбургу. Отдел полиции №14 устроил проверку по видео из соцсетей.