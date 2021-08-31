Драка на ножах и вилках в петербургском кафе попала на видео

В Санкт-Петербурге, в кафе «Бег», произошла драка на ножах и вилках, сообщил источник «360». После конфликта три жителя Таджикистана попали в больницу.

Собеседник «360» сообщил, что сообщение о драке в кафе «Бег» пришло в полицию вечером 30 августа. Несколько посетителей устроили драку, а в роли оружия выступили столовые ножи и вилки.

Когда полиция прибыла на вызов, из кафе уже выносили трех пострадавших жителей Таджикистана. В больницу попали двое мужчин в возрасте 29 лет и один в возрасте 38 лет. Двоих после осмотра и оказания помощи врачи НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе отпустили на амбулаторное лечение.

Однако на свободе они долго не пробыли. У стационара их встретили правоохранители. Они отвезли иностранцев в 13-й отдел полиции, сообщил источник.

В конце июля МВД РФ предупредило, что будет выдворять и запрещать въезд в Россию иностранцам, участвующим в массовых драках. После этого из страны выдворили несколько десятков мигрантов. Последний раз суд решил, что страну должны покинуть 37 мигрантов из-за массовой драки накануне.