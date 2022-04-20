Драка из-за сигарет и бутылки водки произошла в Ленинградской области

Двое неизвестных пробрались в квартиру жителя Сланцев Ленинградской области. Злоумышленники избили 39-летнего хозяина квартиры, а после вынесли из его дома мобильный телефон, бутылку водки, сигареты и две зажигалки. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ситуация произошла в одном из домов на улице Гагарина в городе Сланцы. Пострадавший мужчина своими силами добрался в больницу. Врачи установили, что мужчина заработал черепно-мозговую травму. Также у него диагностировали множественные переломы ребер и сотрясение головного мозга.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». На данный момент следователи организовали проверку.