Драка и стрельба произошли в петербургском кафе

Мужчины подрались в одном из кафе Санкт-Петербурга. Разгоряченные посетители даже открыли стрельбу. В итоге пострадал один человек. Его госпитализировали.

По данным РЕН ТВ, конфликт произошел в Московском районе города.

На видео с камер видеонаблюдения видно, как к столику, где сидели четверо приятелей, подошел мужчина. Он начал выяснить отношения с одним из них. Позже пришел еще один человек. Началась потасовка. В итоге все участники драки вышли из кафе.

Telegram-канал «112» написал, что драка произошла вечером в «Хачапури. Хинкали» на Варшавской улице. Неизвестный обратился местный житель и сообщил, что в его друга стрелял неизвестный.

По информации канала, пострадавшим оказался 47-летний Олег Г. Он получил проникающее огнестрельное ранение грудной клетки. Также мужчина был сильно пьян. Стражи порядка ищут нападавшего.