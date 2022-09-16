Драка со стрельбой произошла в кафе Истры | 360°

Эксклюзив 16 сентября 2022, 17:57 Поделиться Telegram

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Viber Драка со стрельбой произошла в кафе Истры Замкомандира роты полиции Запарин: гость кафе в Истре открыл стрельбу и ранил двоих

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В кафе «Старая мельница» на улице Памфилова в городском округе Истра поссорились две компании. Один из разгоряченных посетителей даже открыл стрельбу и ранил двух гостей — мужчину и женщину. Об этом сообщил «360» заместитель командира роты полиции Красногорского отдела вневедомственной охраны Виктор Запарин.

«Один из участников конфликта нашел весомый аргумент, чтобы использовать свой травматический пистолет. Он достал оружие и открыл беспорядочную стрельбу в сторону группы людей. Мужчина и женщина получили ранения», — рассказал Запарин.

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По его словам, стрелок кинулся убежать. Но в этот момент его задержали сотрудники Росгвардии, которых вызвал администратор ресторана, нажав на тревожную кнопку.

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«В настоящее время по данному факту проводится до следственная проверка», — заключил замкомандира роты.

Ранее сообщалось, что в Истре соседи устроили стрельбу в подъезде после ссоры в чате. Оказалось, что на вооруженного мужчину жаловались давно, как и на его оппонентов. При этом версии сторон разнятся, а остальной дом не рад обеим сторонам конфликта.

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