Драка двух прохожих в Москве закончилась перестрелкой. Видео

Уличный конфликт с перестрелкой случился в московском районе Люблино в районе улицы Краснодарской. Парочка повздорила с незнакомцем, который решил их расстрелять. Есть пострадавший. Стрелка ищут.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, происшествие случилось в полночь с 9 на 10 марта. Парочка прогуливалась по району, по какой-то причине у них возник спор с одиноким мужчиной лет 40, который тоже ночью вышел на прогулку. Вначале ссора была на словах, а потом незнакомец выхватил пистолет.

Он открыл огонь по паре. В результате стрелок ранил мужчину в голову и скрылся. Скорую и полицию вызвала девушка.

Пострадавшего отправили в больницу. Врачи говорят, что его состояние не внушает опасений. Он быстро идет на поправку. Стрелка ищет полиция. Пара не запомнила его примет, известно только что ему на вид лет 40 и у него есть травматический пистолет.

«Там конфликт, мужчина обращался, но у него ничего не обнаружили и я так понимаю, что его уже отпустили», — рассказали «360» в московской полиции.

По словам правоохранителей, сейчас по факту конфликта идет проверка. Процессуальное решение пока не принято.