Драка друзей закончилась гибелью одного. Что грозит второму?

Леонид Валейский переехал в Сочи из Ненецкого автономного округа для заработка, нашел вакантное место на стройке, там подружился с Александром Шешуковым. Вместе трудились, делили одну комнату в общежитии недалеко от объекта. В декабре прошлого года, по словам очевидцев, молодые люди пригласили к себе девушек и купили алкоголь. Пьяная вечеринка превратилась в драку.

«Он кричал: „Я тебя убью“. Сидел на нем и не давал встать, бил по голове и шее, затем вставал сам отдыхал, затем садился и бил с новой силой», — рассказала Ирина Валейская, мать погибшего.

В общежитие на улицу Леселидзе в Сочи приехали медики, но спасти пострадавшего не удалось. Молодой человек скончался, не приходя в сознание, от потери крови, травма на шее слишком серьезная — была задета сонная артерия.

«Там просто два друга, грубо говоря, выпили, он его толкнул просто неудачно. Никакое там не убийство, они там вместе работали все», — сказал администратор общежития.

Погибшему этим летом должно было исполниться 30 лет. Жизнерадостный и целеустремленный — рассказывают родственники.

Подозреваемый Александр Шешуков на семь лет младше, его мать — помощник судьи в Алтайском крае, сейчас он в СИЗО, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

У близких Леонида другая версия. Родственники Леонида Валейского наняли частного детектива, чтобы тот докопался до истины.