Драка безбилетников с контролером МЦК обернулась уголовным делом

Инспектор службы транспортной безопасности около станции МЦК «Ростокино» на северо-востоке Москвы избил двух мужчин, которые планировали проехать без билета. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ночь на 6 февраля в полицию сообщили о драке на проспекте Мира, поблизости от станции МЦК «Ростокино». Прибывшие туда правоохранители установили, что в вестибюле трое мужчин попытались пройти через турникет без билета, но были остановлены инспекторами службы транспортной безопасности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«После они вышли на улицу, где словесный конфликт перерос в драку, в результате которой инспектор службы транспортной безопасности головой ударил одного из пассажиров в голову, причинив ему, согласно справке, полученной из медицинского учреждения, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Еще один мужчина, по предварительным данным, с вывихом руки, ушибом головы также обращался за медицинской помощью», — рассказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении инспектора службы транспортной безопасности. Ему предъявляют обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.