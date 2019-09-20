Доверчивая пенсионерка из Петербурга лишилась 300 тысяч рублей

По данным следствия, злоумышленник проник домой к 84-летней блокаднице, представившись сотрудником фирмы по установке водных фильтров. Когда женщина вышла из комнаты, мошенник воспользовался моментом и украл 300 тысяч рублей. Пенсионерка уточнила, что это были все ее сбережения.

Суд Фрунзенского района признал мужчину виновным по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Его приговорили к году исправительной колонии общего режима.