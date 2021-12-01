Трех руководителей «Московского тренингового центра» заочно обвинили в доведении до самоубийства

Трем руководителям «Московского тренингового центра» заочно предъявили обвинение в доведении до самоубийства, а также еще по трем статьям. В центре применяли опасную для психического здоровья методику «Лайфспринг». Об этом сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Она подчеркнула, что сейчас следователи расследуют уголовное дело в отношении трех руководителей ООО «Московский тренинговый центр».

«Им заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений… „доведение до самоубийства“, „создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан“, „незаконное предпринимательство“, „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — сказала Иванова.

По данным следствия, центра начал работать в Москве в начале 2000-х годов. Им руководили Роман Тихонов, его супруга и дочь. В центре применяли методику «Лайфспринг» — это психологический тренинг из трех уровней, который не только негативно воздействует на личность, но и опасен для психического здоровья человека.

«В результате чего в 2015 году одна из выпускниц совершила акт суицида», — отметила собеседница агентства.

Иванова также уточнила, что в рамках уголовного дела следователи проводят обыски у администраторов и активных участников по 11 разным адресам. При этом трое руководителей центра, которым предъявили обвинение, скрылись от предварительного следствия. Их объявили в розыск.