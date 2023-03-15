Криминал 15 марта 2023, 23:48 Доцента воронежского вуза осудят за получение взятки от студента

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Доцент одного из воронежских вузов стал фигурантом уголовного дела. Мужчину заподозрили в получении взятки от студента. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на региональное управление СК России.

По предварительным данным, преступление женщина совершила в 2021 году. Преподавательница являлась дипломным руководителем студента-заочника.

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Ученик предложил ей 38 тысяч рублей за написание выпускной квалификационной работы и положительный отзыв за нее. После этого студент получил положительную оценку во время защиты.

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Дело преподавательницы направили в суд.