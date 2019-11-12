Доцента СПбГУ Олега Соколова в СИЗО посетил представитель ОНК

Представитель Общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу Александр Холодов посетил в СИЗО Олега Соколова. Его адвокат сообщил, что у подсудимого могут быть проблемы с условиями содержания.

«Никто меня не бьет, кормят как полагается», — сообщил Соколов.

«Я не могу не читать. Нужны очки, слезно прошу очки», — попросил подсудимый. Он также сказал, что, как ученый, хотел бы заниматься своим делом, а без книг он «сходит с ума».

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Холодову он также сообщил, что его сокамерники и сами сотрудники полиции «ведут себя достойно».

9 ноября 2019 года Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, соавтора научных работ Анастасии Ещенко.

Подсудимый оформил явку с повинной, которому также была назначена психиатрическая экспертиза. Есть вероятность, что бывший доцент СПбГУ действовал в состоянии аффекта.

По словам самого подсудимого, убийство было совершено на почве личного конфликта. В его отношении была избрана мера пресечения «в виде заключения под стражу на два месяца в СИЗО. Обвинение он назвал справедливым и выразил раскаяние. Официальное обвинение Соколову пока не предъявлено. СК на данный момент ведет расследование.