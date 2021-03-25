Доцент лишился четырех миллионов рублей из-за мошенников в Екатеринбурге

Мошенники выманили четыре миллиона рублей у доцента в Екатеринбурге. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-секретаря главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Уточняется, что неизвестные позвонили потерпевшему и представились сотрудниками банка. Они предложили ему «защитить» свои деньги от похищения. Для этого нужно оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет, заявили они. В результате мужчина лишился четырех миллионов рублей.