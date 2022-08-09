«Дотерпелась до того, что убил». Соседи рассказали о парне, выкинувшем тело своей девушки в ковре с балкона

Про парня, который, как полагают очевидцы, убил свою девушку-студентку в Перми, рассказали его соседи. По их словам, пара постоянно ссорилась, а молодого человека периодически видели в неадекватном состоянии.

«Мы про него знаем, что это был конченный наркоман. <…> У меня сосед с третьего этажа, говорит, что тот уже с вечера тогда ходил с круглыми глазами. <…> Он ее постоянно колотил, бил, издевался. Русские женщины — они же терпят, дотерпелась до того, что он ее убил <…> Знакомы не были, тут съемные квартиры, жильцы постоянно меняются. Вот в этом доме, в пятиэтажке, швы он сделал, верхолазом был, может, чтобы на высоте работать, ему и приходилось употреблять наркотики», — рассказал «360» сосед по дому.

Он добавил, что местные жильцы очень переживают из-за произошедшего.

Девушка, живущая на третьем этаже рядом с квартирой, где произошла трагедия, рассказала, что видела 26-летнего предполагаемого убийцу по имени Максим всего пару раз и он показался ей нормальным и адекватным. Хотя она подтверждает, что несколько раз слышала, как они ругались и тот даже бил в стену, но не в ту ночь.

Ранее стало известно, что в Пермском крае мужчина расправился с 21-летней возлюбленной. Сначала они вместе распивали спиртное, а потом молодой человек зарезал свою жертву и спустил ее тело в ковре с балкона.