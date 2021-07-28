«Достали швабру и бутылку». Отца заподозрили в зверском убийстве дочери в Самаре

Следователи в Самаре начали расследование дела об убийстве 23-летней девушки. Ее тело с множественными травмами обнаружили в квартире. Главным подозреваемым оказался ее отец.

По данным kp.ru, преступление произошло на улице Красных Коммунаров в квартире девушки, которую звали Мария К.

Сообщение о том, что там находится труп поступило в правоохранительные органы 23 июля. На место прибыла следственно-оперативная группа. Источник издания, знакомый с ситуацией рассказал, что на голове у погибшей были рассечения, на теле — гематомы.

«Из нее достали швабру и бутылку», — заявил источник.

Найденные на месте преступления улики отправлены на экспертизу.

По подозрению в совершении преступления задержали отца убитой, 45-летнего Сергея К. По информации собеседника издания, у папы с дочерью были сложные отношения. По предварительным данным, перед случившимся они сильно поругались.

Известно, что мужчина жил по другому адресу, он является разнорабочим на одном из местных предприятий. Ранее его уже судили за причинение вреда здоровью средней тяжести другому человеку.

В пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемого заключили под стражу.