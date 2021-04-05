Дело против свидетелей по делу Ефремова дошло до суда

Трое свидетелей, выступавших в защиту актера Михаила Ефремова на процессе о смертельном ДТП, предстанут перед судом. Их обвиняют в даче заведомо ложных показаний, сообщили в пресс-службе МВД.

«Всем фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.

Прокуратура утвердила обвинительные заключения. Дела фигурантов направлены в суд для рассмотрения по существу.

Свою вину свидетели не признают, рассказал бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«Их позиция такова: в ходе допросов в качестве свидетелей они говорили правду. Делом занимаются мои коллеги, в суде они будут говорить об этом подробно», — сказал он РИА «Новости».

В июне 2020 года Михаил Ефремов сел пьяным за руль и устроил ДТП на Садовом кольце в Москве. В результате погиб водитель легкового фургона Сергей Захаров.

Ефремов, поначалу признавший свою вину в ДТП, в ходе процесса в Пресненском суде говорил, что не помнит, что происходило в тот день, и был ли он за рулем.

Защита актера пригласила в суд трех свидетелей, которые утверждали, что Ефремова не было за рулем внедорожника в момент аварии. Двое их них говорили, что Ефремов «стоял рядом с машиной».

Еще один свидетель утверждал, что видел на заднем сиденье автомобиля Ефремова некоего мужчину.

Ефремова приговорили к 7,5 года колонии общего режима.