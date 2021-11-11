Дорогой смартфон похитили у водителя-экспедитора в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель-экспедитор лишился дорогого смартфона после нападения. Об этом сообщили «Невские новости».

Нападение произошло накануне около одного из домов на Товарищеском проспекте. На водителя экспресс-доставки напал неизвестный, брызнул в лицо слезоточивым газом и похитил смартфон стоимостью около 140 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут нападавшего.