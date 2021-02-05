Допустивший появление незаконных свалок экс-министр Дагестана попал под следствие

По данным следствия, в 2018 году возглавляемое Карачевым министерство заключило с ООО «Лидер» соглашение о создании регионального оператора по обращению с отходами. Для обеспечения работ стороны должны были использовать банковские гарантии. Но с января по сентябрь 2020 года у «Лидера» таких гарантий не было.

Кроме того, компания устроила незаконные свалку на территории региона, куда свозила мусор. При этом в республике есть два работающих полигона. За свою работу «Лидер» получил более 235 миллионов рублей.



Контролировать работу оператора должно было министерство природных ресурсов. Занимавший пост главы ведомства Карачаев ничего не сделал и лишился должности. Сейчас против него завели дело о халатности.

«Российская газета» уточнила, что региональный оператор с начала года отказался вывозить мусор из-за того, что власти не утвердили тарифы. Власти республики пояснили, что представленные компанией расчеты не соответствовали действительности. Выяснилось, что мусор сгружали не на полигонах, а на несанкционированных свалках.

Власти республики отправили министра природных ресурсов в отставку. Против руководителя регионального оператора завели уголовное дело о мошенничестве. Контракт с компанией расторгли. Нового оператора пока не назначили, поэтому в столице региона и других городах образовались мусорные завалы, которые разбирают сами чиновники во время субботников.