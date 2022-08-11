«Допрыгался». Мать рассказала о подозреваемом в убийстве знакомом скопинского маньяка

Мать подозреваемого в убийстве мужчины в Рязанской области заявила, что узнала о случившемся только вчера. В беседе с «360» женщина рассказала, что ее сын злоупотреблял алкоголем и часто не появлялся дома днями и целыми неделями.

По словам собеседницы, мужчина официально нигде не работал, изредка перебивался небольшими подработками. Он часто перебирал со спиртным и мог долгое время не появляться дома, к чему мать уже привыкла. О случившемся ей рассказала крестница.

«Куда хотел, туда и попал. Допрыгался. <…> Они где-то пили, у него нормальных друзей нет, такая же алкашня. <…> Он то ли ударил, то ли хотел оттолкнуть, но попал локтем в кадык малому. Насмерть», — заявила мать задержанного.

По ее словам, мужчина был в хорошей физической форме. В последние несколько дней она не видела его — он не появлялся дома.

«Он ушел в воскресенье, это было в 10-11 часов дня. Он взял мой телефон, своего у него нет, бегал и кому-то названивал», — рассказала мать подозреваемого.

Она добавила, что сын пообещал вернуться через час-полтора, но в итоге пропал на три дня.

По данным СК по Рязанской области, все случилось 2 августа. В ходе ссоры один мужчина ударил второго, и тот скончался. Его тело обнаружили лишь 7 августа. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

Выяснилось также, что убийство произошло дома у скопинского маньяка Виктора Мохоав — мужчины, отсидевшего почти 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек. Задержанный рассказал, что Мохов помог ему спрятать тело убитого в ходе ссоры человека.