Криминал 28 августа 2023, 10:48 Допрос собиравшего данные об СВО экс-сотрудника Генконсульства США сняли на видео ФСБ показала видео допроса экс-сотрудника Генконсульства США Шонова

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ФСБ обнародовала видео допроса Роберта Шонова — бывшего сотрудника американского генерального консульства во Владивостоке. Он признался, что занимался сбором информации по заданию двух дипломатов — Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

По информации ФСБ, Шонов с сентября 2022 года и до момента задержания выполнял задания, которые получал от сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. За выполнение поручений Шонову полагалось материальное вознаграждение.

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По словам Шонова, американских дипломатов интересовала информация о спецоперации, мобилизации, а в будущем и о выборах президента России.

«Я должен был собирать сведения негативного толка, искать протестные настроения среди населения», — пояснил задержанный.

Экс-сотрудник генконсульства добавил, что ему также нужно было заниматься поиском лояльных к США журналистов, политиков и бизнесменов, чтобы те затем тоже занимались сбором информации.

Шонову предъявили обвинения по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Силлина и Бернстайна планируют допросить. В адрес посольства США в Москве уже направили повестки.