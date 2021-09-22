Допрос подруги пермского стрелка появился в Сети. Перед нападением они обсуждали массовые убийства

Лучшая подруга устроившего стрельбу в Пермском университете студента рассказала, что незадолго до трагедии он показывал ей оружие. Также он обсуждал с приятельницей другие расстрелы людей. Выдержки из допроса опубликовал Telegram-канал Shot.

Девушка рассказала, что года два-три назад ее друг стал увлекаться военной тематикой. Он заявлял, что ему нравится стрелковое оружие и он хочет получить разрешение на приобретение. Молодой человек утверждал, что просто хочет, чтобы оно было. Для покупки он продал запчасти от компьютера.

По словам подруги, она встретилась со стрелком у него дома 9 сентября 2021 года. Он показал ей ружье черного цвета, нож длиной 10–15 сантиметров.

«Показывал мне жилетку черного цвета с карманчиками для хранения патронов, которые были заполнены. Один патронташ достаточно длинный, примерно 15 патронов. Еще он показывал три-четыре коробки, черную пустую поясную сумку, металлическую каску черного цвета», — вспомнила девушка.

Она спросила друга, зачем ему столько патронов, но он ничего не ответил и только усмехнулся. Приятельница подумала, что раз стрелок раньше ездил на стрельбища, то патроны нужны ему для тренировок. По ее словам, он показал ей, как заряжает и разряжает ружье — у него получалось довольно быстро и ловко.

«Тему нападений на общеобразовательные учреждения мы иногда обсуждали. И всегда ее начинал Тимур, при этом рассказывая подробности действий нападавших. Говорил о них нейтрально: и не осуждал нападавших, но и не поддерживал», — добавила студентка.

В понедельник она уехала на учебу и примерно в 13:00 одногруппники рассказали о стрельбе в ПГНИУ. Они знали, что у девушки в этом вузе учится друг, и посоветовали ему позвонить. Подруга стрелка написала ему сообщение в соцсети во «ВКонтакте», но страница уже была заблокирована. Тогда у девушки промелькнула мысль, что бойню мог устроить ее друг.

Студент ПГНИУ открыл огонь по людям на территории вуза утром 20 сентября. Погибли шесть человек, еще 42 пострадали. Самого стрелка во время задержания ранили, он находится в крайне тяжелом состоянии. Ранее стало известно, что ему ампутировали часть ноги.