Эксклюзив 21 июня 2023, 10:47 Допрос парня, запустившего в банке Химок петарды, сняли на видео Взорвавший петарды в банке Химок парень на допросе заявил, что его убедили мошенники

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Задержанный за хулиганство с фейерверком в отделении банка в Химках парень заявил, что его действиями руководили мошенники. Он раскрыл свою версию произошедшего на допросе, запись которого опубликовал «360».

В первый раз ему позвонили 16 июня. Сначала предложили открыть банковскую карту, потом сказали, что после хищения на банковском уровне на его имя пытались взять в кредит 150 тысяч рублей. Для безопасности парню предложили перевести деньги на страховые счета. Он послушался.

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Используя поддельное удостоверение сотрудника Центробанка и другие документы, угрозы обыском и изъятием денег, у него выманили сначала 370 тысяч рублей, затем 16 тысяч долларов — примерно 1,2 миллиона рублей. Тогда житель Химок начал сомневаться, но после очередного звонка продолжил выполнять указания.

«Затем вместе с этим меня смогли сломать и убедили купить пачку из 100 фейерверков за 11 тысяч. Сказали, что якобы совместно с ФСБ проводится операция по поимке мошенника и это нужно для подачи сигнала», — сказал он.

Утром 20 июня парень пошел в отделение Сбербанка на улице Московской в Химках. Дождавшись, когда люди уйдут, он поджег фитиль. Ему приказали оставаться на месте, пообещали, что придут пожарные, ФСБ и поймают мошенника. Сначала его схватили клиенты и сотрудники банка, потом задержали полицейские.

Следком возбудил уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Последствия выходки показали на видео.