Допрос на полиграфе пройдет соседка, нашедшая тело девочки под Новгородом

Жительницу города Холм в Новгородской области, которая обнаружила тело пропавшей в конце января полуторагодовалой девочки, увезли на допрос в Следственный комитет. Как сообщил РЕН ТВ, показания женщины проверят на полиграфе. Официального подтверждения этой информации нет.

Поиски девочки в Холме начались 25 января. С заявлением в полицию обратилась мать ребенка. По ее словам, она оставила дочь одну в комнате, а когда вернулась, ее не было на месте. Она подчеркивала, что далеко девочка уйти не могла, так как была без верхней одежды.

Спустя неделю поисков тело девочки в огороде нашла соседка. На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители назначили экспертизы для установления причин смерти ребенка.

В пресс-службе СК сообщили, что семья состояла на учете в органах опеки. Семерых детей ранее отправили в детский дом из-за плохих условий проживания.

Решение о переводе самой маленькой девочки чиновники не приняли. По факту халатности следователи завели уголовное дело.

Подозреваемыми по факту убийства девочки стали ее мать с сожителем. По ходатайству следствия суд отправил их в СИЗО.

Журналисты РЕН ТВ утверждают, что сейчас следователи изучают причастность соседки к гибели девочки. Криминалисты уже нашли в печи бани кости, но экспертиза показала, что это останки животного. Местные жители заявили, что видели троих мужчин, которые бежали от дома задержанной женщины в сторону леса.