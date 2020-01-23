Донского чиновника посадят за кражу запчастей служебного автомобиля

Городской суд установил, что чиновник присвоил себе запчасти от служебной машины на общую сумму 25 тысяч рублей.

Также он подписал договор с предпринимателем на сумму около 100 тысяч рублей. По контракту бизнесмен был обязан спилить и выкорчевать деревья, но работы проведены не были. При этом Куценко подписал документы о выполненных работах, и предприниматель получил оплату.

На главу завели уголовное дело по трем статьям: служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и растраты.

Суд приговорил его к 2,5 года тюрьмы и запретил занимать государственные должности год и один месяц.