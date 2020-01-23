Донского чиновника посадят за кражу запчастей служебного автомобиля
В Ростовской области главу сельского поселения Андрея Куценко осудили на 2,5 года за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Городской суд установил, что чиновник присвоил себе запчасти от служебной машины на общую сумму 25 тысяч рублей.
Также он подписал договор с предпринимателем на сумму около 100 тысяч рублей. По контракту бизнесмен был обязан спилить и выкорчевать деревья, но работы проведены не были. При этом Куценко подписал документы о выполненных работах, и предприниматель получил оплату.
На главу завели уголовное дело по трем статьям: служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и растраты.
Суд приговорил его к 2,5 года тюрьмы и запретил занимать государственные должности год и один месяц.