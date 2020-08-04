Дональд Трамп усомнился в самоубийстве Джеффри Эпштейна

По словам главы Штатов, обстоятельства смерти миллионера до сих пор остаются неразгаданными, информирует НСН.

«Как он умер? Это было убийство или самоубийство?» — задался вопросом лидер США.

Напомним, что Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере 10 августа минувшего года. Уголовное преследование финансиста прекратили. Согласно информации следователей, 66-летний мужчина совершил самоубийство.

Его задержали 6 июля прошлого года в Нью-Йорке. Миллионер обвинялся в создании криминальной сети, с помощью которой сексуально эксплуатировал несовершеннолетних девушек. СМИ писали, что среди клиентов были люди шоу-бизнеса и политики.