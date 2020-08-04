Дональд Трамп усомнился в самоубийстве Джеффри Эпштейна
Президент США Дональд Трамп в интервью на YouTube-канале HBO выразил сомнения в самоубийстве финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии.
По словам главы Штатов, обстоятельства смерти миллионера до сих пор остаются неразгаданными, информирует НСН.
«Как он умер? Это было убийство или самоубийство?» — задался вопросом лидер США.
Напомним, что Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере 10 августа минувшего года. Уголовное преследование финансиста прекратили. Согласно информации следователей, 66-летний мужчина совершил самоубийство.
Его задержали 6 июля прошлого года в Нью-Йорке. Миллионер обвинялся в создании криминальной сети, с помощью которой сексуально эксплуатировал несовершеннолетних девушек. СМИ писали, что среди клиентов были люди шоу-бизнеса и политики.