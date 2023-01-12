Криминал 12 января 2023, 22:18 Домоработница обчистила квартиру работодательницы в Ростове-на-Дону

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Домработница из Ростова-на-Дону обокрала дом женщины, которая наняла ее на работу. Злоумышленница украла из здания ювелирные украшения. Ущерб составил более миллиона рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала, что вещи пропали также у ее родственников. Под подозрение попала 39-летняя местная жительница. Ранее она уже проходила по делу об угоне машины и краже.

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Сотрудники органов задержали злоумышленницу и возбудили против нее уголовное дело. Удалось выяснить, что награбленное она сдала в ломбард, а средства потратила на онлайн-казино.

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