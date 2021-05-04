Домохозяйки в Петербурге за 4 года незаконно обогатились на 33 млн рублей

Домохозяек задержали в Санкт-Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов. За последние четыре года женщины «заработали» порядка 33,5 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Петербурге ликвидирован подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками. <…> По оперативным данным, теневые банкиры на протяжении четырех лет систематически осуществляли незаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств», — сказано в сообщении ведомства.

Среди клиентов этой группы были физические и юридические лица, которые были заинтересованы «в сокрытии от налогового учета имеющихся у них доходов». В незаконной финансовой схеме участвовали по крайней мере 16 подконтрольных организаций, а также зарегистрированные в Петербурге бизнесмены. При этом все они не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Деньги клиентов «на основании мнимых контрактов» поступали на расчетные счета подконтрольных компаний. После этого они переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц для обналичивания через банкоматы.

Как отметили в МВД, за свои услуги домохозяйки брали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных денег.

«Установлено, что за четыре года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 миллиона рублей», — заявили в ведомстве.

Правоохранители провели 20 обысков, забрали печати фиктивных организаций, черновые записи, «указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления нелегальных банковских услуг», и другие предметы, которые важны для расследования.

Полицейские задержали восемь человек. Среди них — 51-летняя женщина, которая была организатором этой схемы, а также семь активных участников в возрасте от 40 до 58 лет.

«Что примечательно, большинство из них — женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них», — сообщили в полиции.

Женщина-организатор теперь находится под домашним арестом. Еще четырем фигурантам дела вынесена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Три женщины, занимавшиеся обналичиванием через банкоматы, отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.