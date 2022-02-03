Сломавшего руку коллеге в Петербурге сотрудника ДПС попросили отправить под домашний арест

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении сотрудника ДПС. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие просит отправить подозреваемого под домашний арест до первого апреля, свою вину инспектор не признает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Ранее стало известно о драке между сотрудниками ДПС и оперуполномоченной уголовного розыска. Начался конфликт со словесной перепалки, а закончился для 24-летней полицейской больницей.

Источник в правоохранительных органах рассказал «360», что сотрудник ДПС возле дежурной части отделения полиции по Василеостровскому району увидел у девушки кобуру с оружием. Он потребовал предъявить удостоверение, но оперуполномоченная отказалась. Внутри дежурной части ссора разгорелась с новой силой.