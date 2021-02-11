Домашнего лабрадора украли и съели под Сочи

Жительница поселка Калиновое озеро под Сочи заявила в полицию, что знакомые украли ее лабрадора и съели. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на УМВД по городу.

По данным «Экспресс-газеты», женщина рассказала, что ее пес обычно гулял по двору, а потом пропал. По камерам наблюдения стало ясно, что его увели двое мужчин.

«Самая дичь в том, что милый и добродушный лабрадор знал этих „людей“, они были вхожи в семью, и он доверчиво пошел за своими палачами!» — рассказала хозяйка питомца.

Жена одного из похитителей подтвердила, что собака была съедена. Местные жители говорят, что это уже не первый подобный прецедент.